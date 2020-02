Pildid ⟩ Elisa ehitab Hipodroomile uue kontori

Elisa halduse valdkonna juht Meelis Jurn selgitas, et võitja arvestas nii Elisa kui ka arendaja ühise nägemusega. «Meile on oluline võimalikult avar ja suur korruse pind, et nutikalt lahendatud sisearhitektuuriga soodustada töötajate omavahelist suhtlust ja ettevõtteülest kommunikatsiooni,» ütles ta.

«Suur samm on edasi astutud, kuid arhitektuursete lahenduste ja detailide peenhäälestamine koostöös arendaja ja arhitektidega käib ja lõpptulemust näeme hiljem,» märkis Jurn, rõhutades, et võidutöö on veel esialgne versioon, mis võib ajapikku täiustuda ja muutuda.