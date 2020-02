Eesti esirikkuri firma noolib kurikuulsat Tootsi tuuleparki

Enampakkumisest võtavad osa kaks Leedu firmat, riiklik energiafirma Eesti Energia ja Utilitas. Viimase enamusosalus kuulub küll välismaa fondile First State, kuid suurim eraisikust omanik on endiselt Kristjan Rahu. Eesti üks jõukamaid inimesi nimetas end suvel Postimehele antud eksklusiivses intervjuus Utilitase juhatuse nõunikuks.

Praegu käib võitlus peamiselt Utiltiase ja Leedu Atsinaujinančios energetikos investicijos esindajate vahel, kuid RMK juht Aivar Kallas kutsub ka teisi osalema. Praegu on hind 17 miljoni juures.

Vaidlus Pärnumaal asuva 160-hektarise kinnistu üle ulatub tagasi 2016. aastasse mil valitsus otsustas anda Tootsi tuulepargi kinnistu mitterahalise sissemaksena Eesti Energiale. Otsus anda väärtuslik kinnistu ilma konkurentsita riigifirmale ajas teistel tuulemeestel harja punaseks ning nad pöördusid kohtusse, kus saavutati ka võit ja kästi maa panna enampakkumisele.

Enampakkumine pidi toimuma algselt 2017. aasta novembris, kuid tuulemehed AS Eleon, AS Raisner ning Tootsi Tuulepark OÜ esitasid seepeale kaebused Tallinna halduskohtule. Enampakkumise korraldamine peatati esialgse õiguskaitse korras ja Tootsi maatükki keelati müüa kuni kohtuotsuse jõustumiseni.

Plaanitav Tootsi tuulepark. FOTO: Graafika: PM

Mullu 11. juunil otsustaski riigikohus, et RMK-l oli õigus otsustes toodud tingimustega enampakkumist korraldada.

Tootsi kinnistu all võivad kinni olla kõvad toetused

Olemasolevate tuuleparkide puhul makstakse tuuleenergia tootjatele toetust 53,7 eurot megavatt-tunni kohta kuni 600 gigavatt-tunni eest aastas. See tähendab kuni 32,2 miljonit eurot.

Kuid seadusemuudatuse tõttu peavad uued tuuleenergia tootjad osalema toetuse saamiseks riigi korraldatud vähempakkumisel ehk võidab kõige väiksema pakkumise teinud tootja. Seadust muudeti tarbijate kasuks, sest toetused tulevad taastuvenergia tasudest.

Vana toetusskeem lõppes 2018. aastal, ent toetuseid jagav Elering pole veel otsustanud, kas Tootsi tuulepark on vana tootja ehk saaks 12 aastat endise skeemi järgi krõbedamat toetust või on tegemist uue tootjaga – nimelt ehitas Eesti Energia sinna liitumispunkti, mille tõttu võib tõlgendada, et tuulepargi ehitus algas tunamullu ehk vana toetusskeemi ajal. Kuna Tootsi tuulepargi võimsus oleks kuni 138 megavatti, siis võtaks see olemasoleva tootjana järgmised 12 aastat suurema osa toetustest endale.

Tootsi tuulepark ja Enefit Greeni IPO

Eesti Energia huvid Tootsi tuulepargi osas on seotud plaaniga viia oma taastuvenergia ettevõte Enefit Green börsile. Riigifirma juht Hando Sutter ütles 2017. aastal Postimehele, et kui Tootsi tuuleparki või sellesarnast kasvuprojekti ei tule, siis ei ole IPO kasulik. «Börsil tegutsevad edukalt ka stabiilse turuväärtusega ettevõtted, kuid ma ei soovita omanikule Enefit Taastuvenergiat sellistel tingimustel müüa,» selgitas Sutter. Väidetavalt on Eesti Energial Tootsi tuulepargi pargi asendamiseks varu, mida aga ettevõte ei avalda.

Praeguseks on Enefit Green ka ilma Tootsi pargita edulugu, tootes jaanuaris 165 gigavatt-tundi elektrit ehk rohkem kui kunagi varem. Eelmisel kuul toodetud elektrist jagub aastaks ajaks enam kui 55 000 keskmise majapidamise tarbimise katmiseks, teatas Eesti Energia. Lõviosa toodangust tuli ettevõtte tuuleparkidest, mis tootsid 147,5 gigavatt-tundi elektrit.