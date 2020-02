LHV ja Euronicsi omanikud loovad kindlustusseltsi

AS LHV Group kavatseb luua kahjukindlustusseltsi AS LHV Kindlustus. Uuest kindlustusseltsist kuuluks 65 protsenti AS-ile LHV Group ja 35 protsenti sarnaselt AS-i LHV Finance omanikestruktuurile Euronicsi kaubamärgi all tegutsevate kauplustega seotud isikutele, teatas LHV börsile.