Viirus ähvardab Eesti puidutööstust

Kaamos Timberi tegevjuht Tõnu Bergmann selgitas, et kui seni on Hiina olnud nii-öelda lõputult näljane Euroopa ja Venemaa puidutööstuse toodangu järele ning saematerjali ja hööveldatud puidu mahud kasvasid möödunud aastal võrreldes 2018. aastaga kordades, siis koroonaviiruse epideemia jõuline laienemine võib juba lähiajal mõju avaldada nii puidu eksportmahtudele kui ka hinnatasemele, mis niigi on eelmistel aastatel olnud languses.

Bergmann nentis, et kui rahvusvaheliselt hakkas nõudlus näitama mõningaid kasvutrende eriti Aasia eksport-piirkondadest – näiteks Austraalia metsapõlengute järel –, siis nüüd avaldab vastupidist mõju Hiina koroonaviiruse levik, ning selle mõju on kindlasti mõne aja pärast ka Euroopas tunda.

Samas nentis Kaamos Timberi tegevjuht, et ka Euroopas on sel aastal puidutööstusel uued väljakutsed: üle aastate väga pehme ja soe talv on muutnud metsa-alad pehmeks ning metsavarumisfirmad ei saa ei materjali metsast kätte, ümarpuidu laovaru on väike ja see sunnib saetööstusi tootmist piirama. «Ühe puidutööstussektori varustuskindluse vähenemine avaldab laiemat mõju kogu piirkonna tööstusele,» selgitas Bergmann.