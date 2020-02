Parvlaev Tiiu läbis värskenduskuuri

TS Laevad superintendent Meelis Tasa kinnitas, et dokkimise täpset kulu avalikustada ei ole võimalik, kuid ta tõi näiteks, et ainuüksi värvi kulub laevakere värvimisele kaheksasada liitrit. Töö käib dokis kolmes vahetuses, lisaks laevakere hooldusele tehakse ka hulk muid töid, mida saab teha ainult siis, kui laev on veest välja tõstetud, näiteks puhastatakse kütuse- ja veepaagid.