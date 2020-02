USA talunik sai keemiahiiult sadu miljoneid hüvitist

Cape Girardeau föderaalkohtu vandekohtunikud langetasid otsuse laupäeval, pärast seda kui virsikukasvataja Bill Bader väitis, et ettevõtted olid julgustanud talunikke dikamba herbitsiidi vastutustundetult kasutama.

Tegu on esimese otsusega dikamba herbitsiidi puudutavates kohtuasjades. Põllumeeste süüdistuste järgi on dikamba ülekasutamise tõttu nende põldule levinud ja saaki kahjustanud.

Bayer väidab, et dikamba on kasutusjuhendite järgimisel ohutu ja firma lubas kohtuotsuse vaidlustada. Ka BASF teatas, et vaidlustab otsuse.