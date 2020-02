Politsei kontrollostud: alaealine saab poest suitsu ja viina lihtsa vaevaga

Tellijale

Statistika on küllaltki karm: 2019. aasta viis politsei üle Eesti läbi 119 kontrollostu, millest tervelt 83 korral läks «eksperiment» läbi ja alaealine sai õlle- või viinapudeli kätte. Enamik patustamisi toimus Harjumaal ja Tallinnas. Kusjuures huvitav on see, et eksimusele ei järgne mingit karistust.