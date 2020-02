Oma tulumaksu on heategevuseks annetanud kaduvväike osa

Nelja-viie päeva jooksul on oma tulud deklareerinud 330 000 inimest, kel on kokku oodata veidi üle 100 miljoni euro suurust maksutagastust, teatas maksuamet.

Sel aastal on võimalus enammakstud tulumaks mõnele MTÜle annetada. Praeguseks on seda teed läinud 1330 inimest, kes annetasid kokku 35 000 eurot. See tähendab, et vaid 0,4 protsenti inimestest otsustas annetamise kasuks. Kõigist deklareeritud summadest moodustasid annetused aga veelgi vähem, 0,03 protsenti.

Kes on enim toetust pälvinud ühingud, maksuamet ei öelnud. «Sellised kokkuvõtted teeme pärast 30. aprilli,» ütles maksuameti pressiesindaja Kaia-Liisa Tabri.

Tagasisaadava tulumaksu saab e-maksuametis lihtsustatult annetada tulumaksusoodustusega isikute nimekirja kantud ühingule või usulisele ühendusele. 1. veebruari seisuga on Eestis niisuguseid ühinguid 2535. Enim on selliseid ühinguid registreeritud Harjumaal (1074), üle saja ühingu on ka Tartu-, Pärnu-, Ida-Viru-, Lääne-Viru- ja Viljandimaal.

Suuri reklaamikampaaniaid ei ole ühingud maksutagastuse meelitamiseks veel teinud, aga näiteks Eesti evangeelse luteri kiriku peapiiskop Urmas Viilma saatis pressiteate, milles kutsus inimesi tulumaksutagastust annetama. Väiksemaid üleskutseid on teinud näiteks nii loomade varjupaigad, inimõiguste keskused kui ka naiste õiguste eest seisev ühing Feministeerium.

Annetada saab kuni kolmele saajale ning ükski annetus ei tohi olla väiksem kui 1 euro. Annetada võib kogu tagasisaadava tulumaksu summa või osaliselt. Osalise annetuse korral saab isik samaaegselt ülejäänud osa soovida pangakontole või jätta oma ettemaksukontole.