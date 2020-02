Koroonaviirus räsib rahvusvahelist laevandusäri

Hiina majanduse aeglustumine on kallutanud tavapärasest kursist kõrvale ka rahvusvahelise kaubalaevanduse ning kaubakäibed on langenud rekordiliselt madalale, teatab Financial Times viitega erinevatele analüütikutele ning maakleritele. Koroonaviiruse tõttu seiskunud laevadest ning vähenenud kaubamahtudest on viimaste päevade jooksul raporteerinud enamus rahvusvahelisi merendus- ja laevandusportaale.