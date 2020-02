USA välisminister lubas toetada Ida-Euroopa energiaprojekte miljardi euroga

«Meie eesmärk on hoogustada erasektori investeeringuid oma energiasektoritesse,» lisas ta.

«Eesti eesmärgiks on lisada sel suvel toimuvale Kolme Mere tippkohtumisele praktilisemaid aspekte, sealhulgas ka arutatada täpsemalt läbi uue Kolme Mere Algatuse Fondi eesmärgid ja rahastusmudel. Täna ütles USA välisminister Michael Pompeo Münchenis välja, et Ühendriikidel on plaanis suunata Kolme Mere projektidesse 1 miljard dollardit, mis näitab nende tugevat usku meie regiooni majandusse,» lausus president Kersti Kaljulaid Müncheni julgeolekukonverentsil toimunud Kolme Mere Algatuse ümarlaual, kus ta esines koos koos USA energiaministri Dan Brouilletteiga.