Graafik ⟩ Kui palju maksti mullu maksuametile peale ja kui palju saadi raha tagasi?

Sellel nädalal algas tänavune tuludeklarastioonide esitamine, mis kestab kuni 30. aprillini. Täna hommikuse seisuga on ligi 220 000 inimest oma tuludeklaratsiooni esitanud. Paberil tuludeklaratsiooni saab esitada alates esmaspäevast. Tagasimaksetega alustab maksu- ja tolliamet 26. veebruarist neile, kes on esitanud deklaratsiooni elektrooniliselt, ja 19. märtsist neile, kes on esitanud paberil.