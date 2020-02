Soome lihaskandaal: ettevõte müüs tuhandeid kilosid kahtlast liha

Elk kaubamärgi alt müüdud toodete puhul avastas Soome toiduamet pakendamises suuri vigu ning käskis ettevõttel kogu kauba hävitada. Ameti sõnul tähendab tootepakendite eeskirjade eiramine seda, et ei saa olla kindel toidu sisus, päritolus ega isegi selle ohutuses. Toiduameti juht Leena Räsänen ütles, et kauba hävitamine on radikaalne samm. «Meil pole varem olnud lihaga seotud juhtumeid, see on esimene omataoline. Ja ma ei mäleta ühtegi juhtumit, kus ka kogu varud oleks hävitatud,» ütles ta.