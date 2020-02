Kõlvart: linn ei saa puuduliku hügieeniga kodutuid ühistranspordist välja visata

EKRE Tallinna linnavolikogu liikmed Mart Kallas ja Kairet Remmak-Grassmann saatsid linnapeale arupärimise, milles küsisid, kas ja mida on ette võetud, et eemaldada ebapiisava hügieeniga inimesi ühistranspordist ja kas linn kavatseb probleemi lahendada ning tegeleda joobes reisijatega.

Kõlvart vastas, et nii puuduliku hügieeniga kui ka joobes inimesed võivad tekitada ühistranspordis ebameeldivust, kuid me ei tohiks kunagi unustada, et ka nemad on meie ühiskonna liikmed ning sõltumata inimese sotsiaalsest taustast, on ka temal õigus väärikale ja võrdsele kohtlemisele. «Eesmärk ei ole mitte kedagi, veel vähem nõrgemaid ühiskonnast eemaldada, vaid nende resotsialiseerumine ühiskonda. Teatavasti on iga ühiskond nii tugev, kui tugev on tema nõrgim lüli. Seetõttu oleme keskendunud probleemide põhjuste tuvastamisele, kaardistamisele ja nende lahendamisele,» ütles Kõlvart.

Linnapea selgitas, et Tallinna linnatranspordi aktsiaselts on andnud ühissõidukijuhtidele soovitused ja täpsemad juhised, kuidas sellistes olukordades tegutseda. Esmalt kutsub juht korda rikkuvat inimest ise korrale ja palub tal sõidukist lahkuda. Kui reisija korraldustele ei allu, siis kutsub juht peatusesse turvafirma ning kui inimene on agressiivne, kutsutakse kohale politsei.

«Kõikide ühissõidukijuhtide tähelepanu pööratakse veel kord sellele, et nad peavad olema tähelepanelikumad ja vastavalt olukorrale reageerima. Samas tuleb arvestada sellega, et alati ei ole ühissõidukijuhil võimalik tahavaatepeeglite abil hinnata, kas ühissõidukis viibib või sinna on sisenenud puuduliku hügieeniga ja/või joobes inimene,» ütles Kõlvart.

EKRE volikogu liikmed küsisid samuti, kuidas on lahendatud kodutute päevane olemine Tallinnas ja kas neil on pesemisvõimalused. Kõlvart vastas, et kodututel on võimalik kasutada päevakeskuse teenuseid, kus on ka võimalik end pesta ning saada hooajaliselt sobivaid riideesemeid ja jalanõusid.