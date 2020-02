Ametiühing: Eesti Energia koondab veel 100 töötajat

Narva Energia ametiühingu esimees Andrei Zaitsev rääkis venekeelsele ERR-ile, et inimesi koondatakse sarnaselt eelmise aasta praktikale päevapealt ilma etteteatamiseta. «Me ei tea, keda süüdistada, kas valitsust või Eesti Enrgia juhatust, sest lubatud raha reservide hoidmiseks ei tulnud ja seega polnud juhatusel muud valikut, kui töökohad koondada,» ütles ta.

Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo kommenteeris, et omaniku ootuse kohaselt peab Eesti Energial olema reservvõimekus ehk suutlikus toota riigile keskmise tarbimise võrra elektrit 1000 megavatti aastani 2023, ent sooja talve ja madala börsihinna tõttu langes põlevkivielektri tootmine. «Me kaalume erinevaid variante põlevkivielektri tootmise säilitamiseks ja sinna alla kuuluvad ka koondamised, kuid me otsime võimalikke lahendusi ja praegu ei näe me põhjust rääkida suurtest kollektiivsetest koondamistest,» ütles Pajo.