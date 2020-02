Kohila suur tööandja sulgeb uksed ja koondab kõik töötajad

«Me peame optimeerima parimal viisil. Meie Kohila ettevõte töötab efektiivselt, siin on väga motiveeritud inimesed. Me oleme nende üle uhked. Kuid arvestades arenguid Euroopa turul ja võttes arvesse seda, et see pole suur ettevõte, on siinsed tootmismahud liiga väikesed,» sõnas Bong Eesti juhatuse liige Krzysztof Kubasiak.