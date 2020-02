Graafik ⟩ 2500 ühendust taotlevad tuludeklareerijate annetusi

Annetust saab niimoodi otse deklaratsiooni pealt anda ühingule, mis on kantud maksu- ja tolliametis tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja. 1. veebruari seisuga on Eestis taolisi ühinguid 2535. Enim on selliseid ühinguid loomulikult registreeritud Harjumaal (1074), enam kui sada ühingut on ka Taru-, Pärnu-, Ida-Viru-, Lääne-Viru- ja Viljandimaal.