Eesti ehitusturgu ohustab maavarade lõppemise tõttu toorainekriis

EMTEL-i juhataja Rein Voog rääkis Vikerraadio saates «Uudis+», et kui inimesed tahavad sõita uhketel neljarajalistel maanteedel ja elada ilusates majades, on selleks vaja kuskilt saada ka materjali, mis peaks olema kodumaine, vahendab ERR .

«Ei ole saladus, et kui me Eestis ei hakkaks kaevandama, vaid tooks materjali Soomest, Norrast või Rootsist, siis tähendaks see teedeehituse tunduvat kallinemist ja ka vähemaid tee-ehituse kilomeetreid,» lisas ta.