Tööturg jaheneb: nõudlus töökäte järgi väheneb eelkõige tööstuses

Statistikaameti tööjõu-uuringu andmetel oli eelmise aasta kokkuvõttes tööga hõivatud 671 000 inimest, mis on 6600 inimese ehk 1 protsendi võrra rohkem kui 2018. aastal. Aeglustuv majanduskasv mõjutas ka tööturu arengut, mistõttu 2019. aasta viimases kvartalis kasvas tööga hõivatute arv kõigest 0,5 protsendi võrra. Töötus püsis 4 protsendi lähedal, kuid uute registreeritud töötute arv on marginaalselt suurenenud ning on praegu 2017. aasta tasemel.

Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonnajuhataja asetäitja Erki Lõhmuse sõnul on praegu toimumas olukorra stabiliseerumine. «Oma tegevuse on sulgenud pigem üksikud madalama konkurentsivõimega ettevõtted, kes ei suuda endale piisavalt soodsa palgatasemega tööjõudu leida,» ütls ta.

Lõhmus lisas, et maksuameti andmed näitavad töötajate langust nii tööstuse kui ka ehituse tegevusalades alates 2019. aasta keskpaigast ning kindlustunde indikaatorite kohaselt hõive langus nendes tegevusalades jätkub. «Kaubanduse valdkonnas on kindlustunne samuti nõrgenenud, kuid tegelikkuses on nii hulgi- kui jaemüügis töötajate arv jätkanud mõõdukat 1-2 protsendilist kasvu kuni aasta lõpuni välja, tuginedes tugevale sissetulekute suurenemisele ning püsivale tarbimisjulgusele. Kõige parem on olukord teeninduses, kus ootused töötajate arvu suurendamiseks ei ole oluliselt vähenenud, kuid see võib peagi toimuda, kuna nõudluse kasv on ka seal aeglustumas,» ütles ta.