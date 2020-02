Helme: Raadi rehvimäe põlengu korral tuleks kolmandik Tartust evakueerida

«2015-2020 on Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni eestvedamisel korraldatud asutuste koostööd, et selgitada ohu tõsidust, initsieerida lahenduseni viivate takistuste kõrvaldamist, suurendada turvalisust ja käivitada tegevusi, mille tulemusena vanarehvid Raadilt ära viidaks,» sõnas Helme. Praeguseks on tuleohutust küll siseministri sõnul mõnevõrra parandatud, kuid reaalselt on vanarehvide kogust vähendatud vaid 1635 tonni võrra. Täpsustatud hinnangu alusel paikneb ladustatud alal jätkuvalt umbes 13 100 tonni vanarehve.