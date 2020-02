Rosimannuse firma ehitab järgmise hooldekodu

«Südamekodude strateegiline eesmärk on võimalikult tempokalt hakata rajama uusi hooldekodusid Tallinna ja Tartu lähiümbrusesse, sest just nendes piirkondades on enim puudus kaasaegsetest hooldekodu kohtadest, kus pakutakse kvaliteetset hooldusteenust,» ütles ettevõtte Südamekodud juhataja Martin Kukk pressiteates.