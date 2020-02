Kohtutäiturid arestisid puudega inimestele mõeldud toetuse

Tellijale

Probleem sai alguse töötukassa uuest infosüsteemist ehk masinast, mis suudab automaatselt läbi töödelda väga suure hulga kohtutäiturite nõudeid. Nii oli võimalus mitmel kohtutäituril esitada puudega inimestele mitu arestimisakti. Hoogsa tõhustamise lõpptulemuse oli aga see, et paljude puudega inimeste taskud tehti puupaljaks või jäeti neile kätte vaid pisku. Samas nõuab seadus, et inimesele peab iga kuu kätte jääma vähemalt 221 eurot, mis kataks tema minimaalsed kulud.

Pärast uue süsteemi käivitumist veebruari hakul hakkas töötukassa saama kirju ja kõnesid, kus töövõimetuspensionärid kurtsid, et kohtutäiturid on neil kukil ja arestivad liiga suuri summasid. Õige pea pani töötukassa uue elektroonilise infosüsteemi lukku ja taastas vana korra, kus igale töövõimetuspensionärile saab esitada vaid ühe nõude korraga. See tähendab, et järgmist akti ei täideta enne, kui eelmine arestiakt on täidetud.