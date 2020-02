Tormilained neelavad peagi endise rahandusministri suvila Kloogarannas

Vanast nõukogude piirivalve valvetornist ehitatud suvila Lahepera lahe rannas kuulub endisele rahandusministrile Harri Õunapuule. Peremees on mere laastava mõju vastu püüdnud rannale kuhjata kividest kaitserajatisi, kuid erosiooni pole see peatanud.

Võrreldes tänavust seisu eelmise aasta talvetormide aegu tehtud piltidega, on näha, et meri on kaldast taas tubli tüki ära uhtnud ning lained jõudnud maja vundamendini.