Euroopa suurim bussifirma tuleb Tallinnasse

«Teeme ettevalmistusi Balti riikides tegevuse alustamiseks,» rääkis FlixBusi tegevdirektor Poolas, Ukrainas ja Baltimaades Michal Leman, lisades, et nende peamiseks prioriteediks on liinid, mis ühendavad Tallinna teiste Euroopa pealinnade, näiteks Berliini ja Varssaviga, ja need on plaanis käivitada 2020. aasta esimesel poolel.