Liidud hoiatavad: ehitusturgu ootab ees kriis

«Toorainekriisi vältimiseks kutsume valitsust lähikuudel langetama otsuseid menetluses olevate maavarade uuringulubade suhtes. Seejärel tuleb luua mehhanism, ühitamaks riigi ja kohaliku omavalitsuse huvid,» märgivad liidud, lisades, et kui uusi karjääre ei avata, mõjutab see tuhandeid töökohti üle Eesti, sest lubjakivi olulisteks tarbijateks on lisaks ehitusmaterjalide tööstusele ka ehitusettevõtjad.