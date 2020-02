Koroonaviiruse kahtlusega kruiisilaevadel hakkavad toiduvarud lõppema

Teateid kruiisilaevadest, mis peavad viiruse kahtlusega reidil ootama, laekub mitmelt poolt maailmast. Kaug-Ida riigid on keeldunud teenindamast ka selliseid kruiisilaevu, mille pardal pole kinnitatud viirusejuhtumeid olnud. Lisaks reisijatele põhjustatud ebamugavuste ja närvikulu pingestab olukorda, et paljud laevad ei ole varustatud nii pikaks peatusteta merel viibimiseks. Laevadel hakkab lõppema toit ja kütus, puudus on puhtast joogiveest ning tühjendamist vajavad heitvee- ning jäätmehoidlad.

Bloomberg teatas, et laevakompaniile Carnival Corp. kuuluv kruiisilaev Holland America Line on viirusekahtluse tõttu tagasi saadetud juba nelja riigi sadamatest ning sai eile eitava vastuse ka Tai ametivõimudelt. Laeva pardal on 2257 inimest, kuid ühtki kinnitatud viirusejuhtumit laeval ei ole. Varem on laeval oma sadamatesse sisenemise keelanud Taiwan, Jaapan, Filipiinid ning Mikroneesia Guam. Laeval hakkavad lõppema nii kütuse- kui toidu- ja veevarud.

Viidates New Yorgi Hofstra ülikooli professori Jean-Paul Rorigue sõnadele, teatab Bloomberg, et rahvusvahelise mereseaduse kohaselt on riikidel tõepoolest õigus mitmel põhjusel laevade vastu võtmisest keelduda. Kuni laev ei ole teatanud tõelisest hädaolukorrast (rahvusvahelise mereseaduse kohaselt distress-olukord), ei ole sadamad kohustatud võtma vastu aluseid, mis võivad piirkonda epideemiapuhanguga ohustada. Niikaua käibki sadamate vaheline ping-pongimäng, kuni laeval lõpeb kütus ning siis on lähim sadam sunnitud laeva vastu võtma kui merehädas oleva aluse.

Yokohama sadamas seisab karantiinis teine Carnival Corp. kruiisilaev Diamond Princess 3700 reisijaga ning kinnitatud nakkusjuhtumite arv pardal kasvab.

Karantiinilaeva karm argipäev

Laeval Diamond Princess karantiinis olnud reisijate sotsiaalmeediapostitused paljastasid alusele lõksu jäänud inimeste karmi igapäevaelu. Reisijatel on üldiselt keelatud oma kajutitest väljumine ning toitu tuuakse neile sinna väikestes kogustes ning harva. Laevapersonal lõpetas kajutite koristamise. Mõningatel karantiinis ootavatel laevadel on reisijatel lubatud lühikeseks ajaks kajutitest väljuda, et värskes õhus jalutada, kuid ka siis ei tohi nad teiste reisijatega kokku puutuda.