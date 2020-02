Swedbank värbas uue riskijuhi politseist

«Pangana oleme viimastel aastatel pidanud kohanema aina keerukamaks muutuva regulatiivse keskkonnaga ja riskijuhtimisel on siin oluline roll. Mul on hea meel, et meiega liitus Raul, kes on selles vallas suure kogemuspagasiga,» ütles Swedbank Eesti juht Olavi Lepp.