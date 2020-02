Merko hakkab uut Hiltoni hotelli ehitama

Lepingu raames ehitab Merko Ehitus Eesti kuuekorruselise hoone, milles alustab tööd Balti riikide esimene Hampton by Hilton hotell, teatas Merko Ehitus börsile.

Lepingu maksumus on ligikaudu 8,9 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Hoone valmib 2021. aasta detsembris.

Praegu asub kinnistul kaubanduskeskus, varem on seal asunud kino Eha. Tartu maantee 49 kinnistu kuulub GVP Invest Estoniale, mis kuulub Maxima omanikfirma Vilniaus prekyba vähemusaktsionärile ja Maxima Grupė eksjuhile Mindaugas Bagdonavičiusele.

AS Merko Ehitus Eesti on Eesti ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener-, elektri-, teede- ja elamuehituse töid.

Merko Ehituse kontserni kuuluvad Eestis AS Merko Ehitus Eesti, Lätis SIA Merks, Leedus UAB Merko Statyba ning Norras Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2018. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 764 inimesele ning ettevõtte 2018. aasta müügitulu oli 418 miljonit eurot.