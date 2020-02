Järelvaatamine ⟩ Maksuamet soovitab tulude deklareerimisel hobuseid hoida

Laupäevast ehk 15. veebruarist saab maksu- ja tolliametile (MTA-le) hakata esitama tuludeklaratsioone, eeltäidetud tuludeklaratsioone paberil hakkavad MTA bürood väljastama esmaspäevast, 17. veebruarist.

MTA soovitab inimestel kindlasti mitte esimestel nädalatel büroodesse kohale rutata, kuna tekkida võivad pikad järjekorrad. Kannatust tasub varuda ka elektroonilise deklaratsiooni esitajatel – varasem praktika on näidanud, et esimestel päevadel on koormus infosüsteemile väga suur ja seetõttu kõik soovijad korraga deklaratsiooni täitma asuda ei saa. Ooteaeg võib olla pikk ka infotelefonile helistades.

«Kiiret ei ole. Sellest aastast on tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg kuu võrra hilisem ehk 30. aprill,» kommenteeris MTA avalike teenuste valdkonnajuht Sander Aasna. «Enammakstud tulumaksu tagastamine toimub samamoodi kui varasematel aastatel – kui deklaratsioon on korras, laekub raha nädala-paari jooksul. Seejuures ei olene tagastamise kiirus otseselt deklaratsioonide esitamise järjekorrast.»

Tuludeklaratsioon on eeltäidetud MTA-le teadaolevate andmete põhjal. Uuendusena on tänavu lisatud ka info MTA hinnangul maksustatava kinnisvara müügi kohta, mille eesmärk on muuta tulude deklareerimine maksumaksjatele mugavamaks ja lihtsamaks.

Aasna rõhutab, et eeltäidetud osa tuleb aga kindlasti üle kontrollida ja vajadusel muuta. «Näiteks kord kahe aasta jooksul võib tulumaksuvabalt müüa oma elukoha ning kui see tehing on sattunud eeltäidetud andmetesse, tuleb see deklaratsioonist lihtsalt kustutada,» tõi ta näite. «Kuid ka vastupidi – kui teenitud tulu on deklaratsioonist puudu, näiteks on saadud üüritulu või välistulu, tuleb see ise sisestada. Samuti tuleb ise deklareerida tulu kinnisvara müügilt, mida eeltäidetud deklaratsioonis ei ole.»

Uuendusena saab inimene soovi korral oma enammakstud tulumaksu või osa sellest suunata annetuseks. Valida saab heategevuslike ühingute seast kuni kolm annetuse saajat. Küll aga tasub tähele panna, et pärast deklaratsiooni kinnitamist tehtud annetust enam tagasi küsida ei saa.

MTA asub enammakstud tulumaksu tagastama alates 26. veebruarist neile, kes deklareerisid oma tulud elektrooniliselt ja 19. märtsist paberil deklaratsiooni esitajatele. Kui inimesel tuleb tulumaksu juurde maksta, siis selle tasumise tähtaeg on 1. oktoobril.