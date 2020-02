Otsepilt ⟩ Maksuamet selgitab, mida tulude deklareerimisel tähele panna

Maksu- ja tolliametile (MTA) saab hakata tuludeklaratsioone esitama laupäevast, enammakstud tulumaksu hakatakse tagastama alates 26. veebruarist. Olulise muutusena pikendati sellest aastast tuludeklaratsiooni esitamise tähtaega kuu võrra ning tähtajaks on 30. aprill.

Tulumaksu tasumise ja tagastamise tähtaeg on 1. oktoober. Sisuliselt toimivad tagastused nagu varasematel aastatel ehk kellel on kõik korras, see saab kiire tulumaksu tagastuse. Tulumaksu hakkame tagastama alates 26. veebruarist. Paberil tuludeklaratsiooni esitanutele tagastatakse enammakstud tulumaksu alates 19. märtsist.