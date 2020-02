Tellijale

Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter rääkis Kuku Raadio saates «Majandusruum», et olukord tekkis tuuleenergia rekordilise tootmise ja madala börsihinna koosmõjul ehk kuna CO 2 kvoodi hind on kõrge, siis ei pääsenud põlevkivielekter börsile.