Soome meediagigant müüb maalehed konkurendile

Müüki kuuluvatel lehtedel on hetkel kokku 190 000 tellijat, neist 14% moodustavad digitellijad. Sanoma on rõhutanud, et kõik lehed jätkavad iseseisvalt tööd ning nende toimetustes muudatusi ei tehta. Kokku töötab 15 lehes 365 töötajat ja Sanoma leiab, et suuda operatsioonikulude kokkuhoiuga säästa ligi 13 miljonit eurot.