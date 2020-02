Kaubamaht merel ja raudteel liigub vastassuunas

Viimastel aastatel on kaubamahu käitlemine sadamates suurenenud. Laevade lastimine ehk kauba laevale laadimine sadamas moodustas 2019. aastal sadamate kaubamahust ligi kaks kolmandikku ehk 25,3 miljonit tonni, selgub statistikaameti blogist.

Veoseid avalikul raudteel oli möödunud aastal 13,2 miljonit tonni, mida on 2018. aastaga võrreldes 2,6 protsenti vähem. Mitteavalikul raudteel on veosed aastaga vähenenud peaaegu poole võrra. Peamiseks veoseks mitteavalikul raudteel on põlevkivi, selgub statistikaameti blogist.