Coop Panga head tulemused panid aktsia kukkuma

Mullu detsembris Tallinna börsi põhinimekirja jõudnud Coop Pank avanes hommikuste uudiste peale kohe punases. Esimese kahe kauplemistunni jooksul on firma aktsia langenud 1,75 protsenti 0,02 euro võrra. Viimane hind on 1,24 eurot. Kokku on Coopiga kaupa tehtud pea 100 000 euro eest.