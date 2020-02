Oht Eesti julgeolekule: Sõnajalgade uued tembud said karmi ettekirjutuse

TTJA selgitas pressiteates, et käivitas alates 2019. aasta märtsist Aidu tuulepargi põhjaliku järelevalvemenetluse, analüüsinud arendaja esitatud tuulikute mõjuanalüüse, kaalunud kompromissettepanekuid ja tutvunud kaitseministeeriumi valduses olevate ohuhinnangutega.

Kaitseväe eelhoiatussüsteemi toimimise seisukohalt on jätkuvalt kriitilise tähtsusega, et riigikaitse eelhoiatussüsteemide töövõime oleks tagatud. «Menetluse käigus on saanud selgeks, et oht riigi julgeolekule on reaalne ja see on juba realiseerunud, Aidu tuuleparki püstitatud tuulikud segavad riigikaitseliste eelhoiatussüsteemide tööd ning lisaradari ostmiseni läheb mitu aastat. Kuna riigi julgeolek on esmatähtis ja ükski arendaja pakutud lahendus ei kõrvalda täna ohtu riigi julgeolekule, siis tuleb tuuliku nr 5 küljest maha võtta selle labad,» sõnas TTJA ehitusosakonna juhataja Kati Tamtik.

TTJA on olnud menetluse ajal Eleon Green OÜ-ga tihedas suhtluses ning arendaja palvel lubanud ehituskeelu ajal teostada ainult tuulikute ohutust tagavaid töid. «TTJA on käinud pidevalt kohapeal olukorda hindamas ning paraku tuvastanud, et hoolimata TTJA seatud ehitustegevuse keelust, täiendavatest hoiatustest ning sunniraha rakendamisest, on arendaja ehituskeelu ajal jätkanud ehitustöödega, mis seisnevad tuuliku edasi ehitamises, mitte ainult ohutuse tagamises,» selgitas olukorda Kati Tamtik. Lisaks näitavad märgid, et arendaja teeb ettevalmistusi tuuliku käivitamiseks.

Mullu 10. septembril tegi TTJA ettekirjutuse, millega keelas Aidu tuulepargis püsitatud tuulikute nr 4 ja 5 ehitamise. Arendaja kaebas ettekirjutuse kohtusse, kuid tänavu 3. veebruaril toimunul kohtuistungil võttis Eleon Green OÜ kaebuse tagasi. See tähendab, et TTJA varasem ehitustegevuse peatamise ettekirjutus oli kehtiv ning seda ei ole võimalik enam vaidlustada. Ettekirjutusega on endiselt keelatud Aidu tuuliku nr 4 ja 5 edasi ehitamine viisil, mis on vastuolus kaitseministeeriumis kooskõlastatud lahendusega. «Riigi huvide kaitsmine on valitsusasutuste ülesanne ning antud olukorras on tuulikute ehitusega seatud ohtu riigi julgeolek. TTJA roll ohutusasutusena ongi sellises situatsioonis sekkuda,» põhjendab TTJA peadirektor Kaur Kajak.