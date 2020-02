Soomes kukkus elektri hind esimest korda miinusesse

Ka Eestis langes elektri börsihind öösel nullilähedale. Kella 1 kuni kella 3-ni maksis megavatt-tund 0,07-0,08 eurot. Seevastu hommikul kell kaheksa tõusis hind 46,72 euroni. Tänase päeva keskmine elektrihind on 18,72 eurot megavatt-tunni kohta.

Homme varahommikul kell 2 kuni 3 on elektri börsihind Eestis 4,04 eurot megavatt-tunni kohta ning päeva keskmine hind on 36,35 eurot. Soomes on seevastu homne keskmine elektri börsihind 12,73 eurot megavatt-tunni kohta.