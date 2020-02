Uuring: töötajate palk jõuab unistustele aina lähemale

2017. aastal teenisid küsitletud töötajad 64 protsenti oma soovitud palgast – palgasurveindeks oli seega 36 protsenti. Praegu on palgasurveindeks 27 protsenti ja on sel tasemel püsinud juba kaks aastat, teatas Palgainfo Agentuur.

Agentuuri hinnangul on palgasurve vähenemist mõjutanud palkade kasv – mida rohkem vastab töötasu töötaja ootustele, seda väiksem on ka palgasurve. Madalama palgaga töötajate palgaootusi on uuringu läbiviijate vaates mõjutanud muudatused maksuvaba tulu arvestamises, mis on neile rohkem raha kätte jätnud ning seega palgasurvet vähendanud.