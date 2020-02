Silja Europa remont venib, tema asemel kurseerib Helsingi-Tallinna liinil Victoria I

Tallinki laev Silja Europa, mis läks 26. jaanuaril korralisse hooldusremonti Turu laevaremonditehasesse Naantalis, jääb dokki plaanitust kauemaks. Esialgu oli Tallinkil kavas tuua laev liinile tagasi 9. veebruaril. Nüüd on teatatud, et laev jääb dokki kuni 17. veebruarini ning teda asendab liinil Tallinn-Helsingi reisilaev Victoria I, broneeringud kantakse üle teisele laevale.

«Ettevõte tegi otsuse, et suuname Tallinna-Helsingi liinile laeva Victoria I. Sel perioodil on broneeringuid Silja Europale tunduvalt rohkem kui Victoria I-le, mistõttu on ka ümbersuunamisest mõjutatud sellevõrra vähem reisijaid,» teatas Tallink Grupi müügidirektor Marina Jõgi eelmisel nädalal. Ta lisas, et Tallink on alustanud kontakteerumist klientidega, kes on teinud vahemikus 9.-18. veebruarini broneeringuid laevale Victoria I ja pakub neile võimalust kas oma reis tühistada, edasi lükata või ümber suunata alternatiivseid reisiteekondi kasutades.