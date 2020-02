Kriitika alla sattunud uus nimetamiskomitee sai juhi

Kaido Padar on omandanud bakalaureuskraadi Tartu Ülikoolis ning tal on suur kogemus turundus- ja kommunikatsiooni valdkonnas Tallinna linnavalitsuses, riigikogu kantseleis ja rahvusooperis Estonia. Padar on osalenud erinevate ettevõtete nõukogude töös, töötanud juhatuse liikmena Eesti Postis ning osalenud Tallinna Sadama tütarettevõtte TS Laevad juhatuse esimehena reisiparvlaevateenuse käivitamisel. Hetkel on Kaido Padar Eesti Talleksi juhatuse esimees.