Liit hädas: kinomaja lekkiv katus võib viia hoone süttimiseni

Kinoliidu tegevjuht Kadri Vaas sõnas kirjas kultuuriministeeriumile, et kinomaja murega on liit maadelnud juba kaks aastat. Maja katuse ja fassaadi halva olukorra tõttu jõuab vesi koosolekuruumi elektrijuhtmetesse. «See on kaasa toonud selle, et need juhtmed prõksuvad seal üsna hoogsalt ja me oleme pidanud tühistama järgmise kuu ruumi broneeringud,» ütles Vaas.

Hoone remondiks on liit küsinud hinnapakkumise ja töö maksumus oleks 50 000 eurot. ​Vaasi sõnul pole liidul selliseid vahendeid. «Tõsiasi on see, et olukord on lausa eluohtlik, ja siin on kaks halba stsenaariumit, mida Kinoliit on püüdnud vältida. Esiteks, et keegi möödakäijatest ei saaks viga kividega, mis kukuvad fassaadilt. Teiseks, et vee ja elektri koosmõjul maja ei süttiks,» kirjutas Vaas.