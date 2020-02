Helme kinnitusel lähiaastail maamaksumäär ei tõuse

«Lõppeval nädalal lipsas uudistest läbi teade, et valitsusel on plaanis ära teha üle 20 aasta (seadust rikkudes) tegemata jäänud maa korraline hindamine,» kirjutab Helme sotsiaalmeedias. «Loomulikult tekitab see maaomanikes muret, et neile võib kaele sadada ootamatu ja järsk maksutõus. Tahan kõik maha rahustada, et seda pole vaja karta.»

«Plaan on praegu selline, et maa hindame ära, aga vajadusel langetame maksu ülemmäära ja lisaks paneme peale tõusuluku 10 protsenti aastas. See tähendab, et ühegi inimese maksuteatis ei saa olla varasema aastaga võrreldes suurem kui kümme protsenti. See tagab, et maksutõus toimub laugelt, enamikel juhtudel ühe või kahekohalise summaga,» selgitab Helme enda postituses. «Ja põhimõtteliselt on maamaksumäär kohaliku volikogu kehtestada. Kohalik omavalitsus võib otsustada, et uue hindamise järel muudab ta maksumäära nii, et maksuteatis üldse ei suurene. Oletan, et see saab olema järgmise aasta kohalike valimiste üks oluline teema, sest kogu laekuv raha läheb omavalitsusele.»