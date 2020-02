Seksistlik nali läks fondijuhile maksma neli miljardit dollarit

Oktoobri alguses San Franciscos toimunud konverentsil šokeeris edukas fondijuht auditooriumi sellega, et võrdles klientide endale võitmist «katsega käsi tüdruku pükstesse saada». Uudisteagentuurile Bloombergile ütles ta pärast, et on üllatunud publiku reaktsiooni üle, sest on varem taolisi väljaütlemisi teinud korduvalt.

«Ma olen pidanud palju ettekandeid, paljudel kordadel, paljudes kohtades, kus olen öelnud sarnaseid asju ja mitte kunagi saanud sellise reaktsiooni,» ütles Fisher Bloombergile ning tema sõnad olid võetud kontekstist välja. «Suurem osa auditooriumist sai aru, mida ma öelda tahtsin,» lisas ta.

Nagu öeldud, on Fisher üks USA edukamaid fondijuhte. Nelja aastakümnega on ta ehitanud üles varahaldusgigandi, mille hallatavate varade maht on 112 miljardit dollarit, kirjutanud 11 raamatut ning on tunnustatud kolumnist ja kommentaator. Samas ongi tal olnud otseütleja reputatsioon.

Juba oktoobris antud intervjuus avaldas ta teatud kahetsust nentides, et teda on kerge mitte sallida, sest ta haldab nii suur raha.

Kuid nädalalõpul kirjutas ajakiri Bloomberg Businessweek, et skandaali tulemusena võtsid suurkliendid, nagu maailma üks suuremaid fondivalitsejaid Fidelity Investments ja investeerimispank Goldman Sachs ja terve rida pensionifonde ühe kuuga tema fondidest raha välja kokku neli miljardit dollarit. Ja seda vaatamata asjaolule, et ta palus vabandus, aga kordas ka korduvalt, et tema sõnu on valesti interpreteeritud.

Hiljem avaldas telekanal CNBC tema ettekande salvestuse osa, mis oli tõepoolest mõnevõrra teistsugune, kui lause, mis esialgu lendu läks, aga saatuslik fraas oli seal olemas.