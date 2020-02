Suurem osa odavalt kättesaadavast naftast on ära kulutatud ning naftatööstus sõltub üha enam reservidest, millest musta kulla ammutamine on kulukas. Ehkki praegu on naftapakkumine väga suur, võib mõne aasta pärast olukord muutuda ja hind märgatavalt tõusta.