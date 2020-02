Kuidas Ameerika viis rikkaimat perekonda kogu oma varast ilma jäid

Mõnede USA rikkaimate perede varandus teeniti juba 19. sajandil ning edaspidi on see küll hajunud rikkuse alusepanijate sadadele järeltulijatele, kuid kokkuvõttes on ikkagi suures osas alles ja võib olla korralikult kasvanudki. Tõsi, paljud vanad jõukad perekonnad tegelevad massiivselt heategevusega kuhu on ka suur hulk raha läinud.