Autotootmine võib olla juba tipu ületanud

Saksamaa autoosade tootja Bosh ütleb, et nn. autotipp on juba ületatud.

«On üsna võimalik, et oleme autotootmise tipu ületanud,» nentis ettevõtte tegevjuht Volkmar Denner. Ta lisas, et nõudluse madal tase võib jäädagi ning ei eelda autotoodangu kasvu enne 2025. aastat, vahendab Reuters. Võrreldes 2017. aastaga on globaalne autoturg kahanenud 10 miljoni sõiduki võrra.