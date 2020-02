4,6 miljonit dollarit maksma läinud õhtusöök Warren Buffettiga toimus pool aastat hiljem

Kohe pärast enampakkumise võitmist kasutas Hiina kodanik Justin Sun võimalust ning promos korduvalt sotsiaalmeedias õhtusöögi kaudu oma äri ning kutsus teisi krüptovaluutaettevõtjaid samuti õhtusöögile. Kuid 24 tundi enne kokkulepitud aega, lükkas ta San Franciscos toimuma pidanut õhtusööki edasi, kirjutab The Wall Street Journal.

Õhtusöögi edasilükkamine tekitas Hiina sotsiaalmeedias mõningase turbulentsi ning spekulatsioone ürituse edasilükkamise kohta. 29 aastane Sun ütles, et see oli hädavajalik, sest ta kannatas neerukivide käes, aga ka vabandas agressiivse enesereklaami pärast, mis tema sõnul kahjustas suhteid regulaatorite ja avalikkusega.

Hiina suurim ärileht süüdistas tema ettevõtteid seotuses ebaseaduslikus rahakaasamises ning rahapesus Hiinas ning teine väljaandja kirjutas, et ta on valitsuse uurimise all ja tal oli Hiinast väljasõidukeeld. Varsti pärast artikli ilmumist postitas Sun video kus ta oli San Franciscos. Sel kolmapäeval lükkas ta ka tagasi Hiina lehtedes esitatud süüdistused.

Justin Sun FOTO: Tron

«Meil on Hiina võimudega suurepärased suhted, ütles Justin Sun The Wall Street Journalile antud intervjuus lisades, et ta annetas hiljuti maske ja teisi meditsiinivahendeid aitamaks võidelda koroonaviirusega.

Kolmapäeval saatis ta terve rida Twitterisäutse näidates Warren Buffett’it ja teisi külalisi investori kodulinnas Omahas koos õhtustamas.

«See oli minu elu paremaid hetki,» ütles Sun.

Hiina ärimehe sõnul andis ta Buffettile, kes on tuntud kübervaluutade skeptikuna ühe bitcoini ning mitu tema enda loodud kübervaluutat troni. Tron on turuväärtuselt 12. kübervaluuta ja selle hind on praegu kaks USA senti.

Bitcoini väärtus on umbes 9750 dollarit selle aasta hinnatõus on kübervaluuta parim aastaalgus alates 2013. aastast.

89 aastane Warren Buffett annab heategevuslikke õhtusööke, mille hind kujuneb eBay kaudu toimuvatel oksjonitel, alates 2000. aastast. Oksjoneid korraldab heategevusorganisatsioon Glide, kes pakub San Francisco kodututele tasuta süüa ka muid teenuseid.