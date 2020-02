SEB pank otsustas töölepingu Balti divisioni juhi Riho Undiga lõpetada

«Riho on edukalt juhtinud Baltimaade pankasid. Ma olen talle tänulik panuse eest, mida ta on andnud SEB-le ja tema pühendumise eest meie võimekuse tugevdamisel Baltimaades,» lisas Johan Torgeby.

Tänasest alustas SEB Balti divisjoni juhina tööd Jonas Ahlström. Jonas Ahlström alustas SEB-s tööd 2005. aastal ning ta on töötanud panga erinevates üksustes strateegilistel ja juhtivatel ametikohtadel. Näiteks on ta juhtinud SEB Grupi strateegia üksust, kus tal oli otsene vastutus SEB äriplaanide loomisel ja elluviimisel. Alates 2018. aastast on Jonas olnud SEB Balti divisjoni finantsjuht.

«Mul on hea meel, et Jonas Ahlström võttis vastu olulise ülesande ja asus juhtima SEB Balti divisjoni. Tal on seljataga pikaajaline ja tulemuslik töö SEB-s ning viimased kaks aastat on ta edukalt kandnud Balti divisjoni finantsjuhi ametit. Teades Jonase teekonda ja kogemust läbi erinevate ametikohtade SEB-s, olen kindel, et tema töö Balti divisjoni juhina saab olema edukas,» selgitas SEB Grupi president ja juhatuse esimees Johan Torgeby,