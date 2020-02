Suur ravimifirma: apteekide kinkimine tekitab maksuametis küsimusi

Tamro reageeris tänasele Margus Linnamäe avaldusele, kus suurettevõtja teatas, et annab Apotheka apteegid tasuta proviisoritele ja nõuab riigilt tekitatud kahju kohtus välja.

Jankelevitshi sõnul on apteegireformi praegusel kujul võimalik ellu viia üksnes paberi peal. Selle all mõtles ta seda, et proviisoritel pole piisavalt huvi apteeke välja osta, samuti napib neil raha. «Eilsed ja tänased uudised andsid sellele lõpliku kinnituse, kui keegi veel varem tõesti millestki aru ei saanud,» lisas ta.

«See, mida me teist päeva uudistest loeme, on reformi mängimine paberil,» on Jankelevitsh veendunud. «Tarbetu omandi ümbervormistamine, mis sisuliselt midagi paremaks ei tee, küll aga muudab kogu ravimimüügi süsteemi läbipaistmatuks ja ebaefektiivseks. Paradoksaalsel kombel on reformi vajadust õigustatud just väidetava läbipaistmatuse ja ebaefektiivsusega.»

Erinevalt oma konkurendist Magnumist jäävad Tamro hulgimüüjana ja Benu apteegikett äraootavale seisukohale, kuna apteekide kinkimine pole nende hinnangul olnud reformi mõte ja tekitab ilmselt küsimusi ka maksuametile.