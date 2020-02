Öösel uppunud kalalaeva võisid hukutada rooliballeri vigastus ja katkised vaheseinad

Postimeest nõustanud kalalaevakapten ütles, et üldiselt on seda tüüpi laevad küllaltki merekindlad ning õnnetushetkel Soome lahel valitsenud ilmaolud ei saanud alusele erilist ohtu kujutada. Seega pidi tegemist olema tehnilise rikkega, et laev nii kiiresti uppus. Oma nime mitte avaldada palunud spetsialist ütles, et enne uurimise lõppu ei tahaks ta järeldusi teha, kuid vaadates laeva hinda, ei ole juhtunus midagi imestamisväärset.

Pildi järgi tuvastas kapten, et tegemist oli Venemaal laialt kasutatava kalatraaleri MRTK väiksema versiooniga МмТБР (mаломерный траловый бот рефрижераторный) Selga projekt 728A, mida toodeti 1970-ndatel ja 1980-ndatel.

«Põhjuseks võis olla vilets hooldus, mistõttu hakkas lekkima roolivõlli ja kere ühenduskohta ballerit tihendav saabas. Kui leke avastati liiga hilja, võis olla juba võimatu midagi ette võtta ning masinate seiskumine ja laeva uppumine oli möödapääsmatu,» kommenteeris allikas.

Samuti pikalt Venemaa päritolu kalalaevadel töötanud kapten Ain Raie ütles, et vene kalalaevade ehitusel oli nõue, et ühe sektsiooni veega täitumisel peab laev veel pinnal püsima, kuid nii vana laeva puhul on võimatu oletada, kui palju võis olla tehtud ümberehitusi.

«Rool võis töö lõpetada ka elektrisüsteemi vee alla jäämise tõttu,» ei välistanud Raie muid viise, kuidas vesi võis laeva sattuda. Kapten kommenteeris, et selliste laevade hind on tavaliselt sümboolne, oksjonitel näiteks üks euro või üks dollar ning väärtuseks on hoopis laevaga kaasas käiv kalapüügikvoot.

«Kuni pole teada, mis oli sõidu eesmärk, kas viidi vanarauda ühest sadamast teise või püüti tõesti kala, on raske hinnata, mis seal juhtus. Mehed võivad kehitada õlgu ja öelda, et ei tea, kuskilt hakkas vesi tulema ja laev läks põhja,» jättis Raie kõik võimalused õhku ning lisas, et tõenäoliselt ei hakka keegi tõe välja selgitamiseks vrakile ka sukelduma.