11 000 Hiina turisti tühistas Tallinki reisid

«Lisaks on nüüd selle nädala jooksul tulnud uudised, et Eesti saatkond Hiinas on lõpetanud turismiviisade väljaandmise hiinlastele ning alates eilsest tühistas Finnair kõik lennud Mandri-Hiinasse ja Hiinast kuni 29. veebruarini. Sellel on kindlasti lähiajal Hiina reisijate arvule ka oma mõju,» rääkis Link.