Linnamäe annab apteegid tasuta proviisoritele ja nõuab riigilt kahju välja

«Olen äärmiselt pettunud, et Eesti riik on asunud likvideerima vaba ettevõtlust ning läbi viima vastutustundetut eksperimenti rahva tervisega,» ütles Linnamäe.

Ta juhtis tähelepanu, et viis aastat tagasi võeti vastu seadus, mis näeb ette apteekide enamusosaluse kuulumise ainult proviisoritele. Ometi pole selle aja jooksul välja mõeldud viisi, kuidas tekkinud kahju tänastele apteegiomanikele kompenseerida. «Eesti ajaloos on tegemist pretsedenditu olukorraga, kus ettevõtjaid sunnitakse oma ettevõtetest loobuma. Mitte kellelgi ei saa meie riigis enam olla garantiid omandi puutumatusele,» leids Linnamäe.

Suurettevõtja sõnul pole sotsiaalministeerium täitnud turuosaliste ootusi reformi rakendusmeetmete väljatöötamisel, kuna juba seaduse vastu võtmisel oli selge, et proviisorid ei suuda ilma riiklike garantiide ning abiprogrammideta apteeke tänaste omanike käest õiglase hinna eest omandada.

«Kujunenud situatsioonis, kus sadu apteeke ootab ees massisulgemine, puuduvad riigil analüüsid ja plaanid kriisi ära hoidmiseks. Kahetsusväärselt on riik tekitanud patsientidele olukorra, kus ravimite kättesaadavus ja apteegiteenus on vähem kui kahe kuu pärast katkemisohus,» jätkas Linnamäe.

Seetõttu otsustas Linnamäe anda apteegid Apothekas töötavatele proviisorite kätte. Küsimuse peale, kas tõesti antakse apteegid üle täiesti tasuta, vastas Linnamäe, et jah, kuid täpsustas, et «tehingute täpsemad tingimused lepitakse kokku osapoolte vahel ning nagu ettevõtluses tavaks, neid reeglina teistele isikutele ei avaldata.»

Terve Pere Apteek OÜle (Apotheka ärinimi) kuulub üle Eesti ligi 80 apteeki. Linnamäe loodab, et nad leiavad proviisorid, kes on valmis ärid üle võtma. Samas möönis ettevõtja, et apteekrid teevad seda vastutustundest ja olukorras, kus omanikuks hakkamine pole nende jaoks unistuste väljakutse.

«Loodame siiki, et meie tublide inimeste seas on neid, kes kujunenud olukorras on valmis hakkama omanikeks, et vältida apteekide massilist sulgemist. Kindlasti ei saa see olema kerge, kuna apteekrite väljaõppest on puudunud ettevõtluse alane koolitus,» lisas ta.

Ehkki viimastel kuudel on parlamendis ja valitsuse jõude, kes on soovinud apteegireformi väärata, ei ole Linnamäel usku, et see juhtub. Ta lisas, et on oma ettevõtet ehitanud üle 25 aasta ja on selge, et sellel on oma väärtus ja hind: «Põhiseadus näeb sundvõõrandamise puhuks ette kohese ja õiglase hüvitise. Riik peab tekitatud kahju ettevõtjatele kinni maksma.»

Proviisorid: kahjunõue on laest võetud

Proviisorite huvisid esindava Eesti Proviisorite Koja juhi Karin Alamaa-Aasa sõnul tuli neile Margus Linnamäe otsus mõnevõrra üllatuslikult. «See on õige tegu, kuna proviisorid, kes apteekides töötavad, tunnevad apteeki kõige paremini,» leidis ta.